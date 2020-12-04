«Ёрдынские игры» планируется провести в 2021 году в Иркутской области

По календарю значимых культурных событий Приангарья международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» планируется провести с 17 по 19 июня 2021 года. Этот праздник отмечают традиционно раз в два года. Тысячи жителей Иркутской области, соседних регионов и стран с нетерпением ждут «Ёрдынских игр», которые всегда проходят недалеко от поселка Еланцы Ольхонского района на берегу реки Анги у подножия священной горы Ёрд.

«Гора Ёрд символизирует материнскую грудь, - рассказывал «КП» ольхонский шаман Валентин Хагдаев. - Когда у ее подножия сообща молятся шаманы, священные слова проникают к ее вершине - в толщу всех духовных миров. Молитва имеет огромную силу».

Начинается праздник, который проходит обычно два дня, с обряда Ехэ (Большой) Тайлаган. Шаманы просят хозяев местности покровительства, и чтобы у жителей был хороший урожай, скот был здоровым, в семьях – благополучие и в целом на земле царил мир. Далее начинается церемония открытия - целый спектакль, в которых артисты в красочных костюмах «оживляют» бурятские легенды. Ну а далее сами соревнования - Игры баторов (богатырей) Срединного мира. Скачки на лошадях, стрельба из национального лука, переноска и метание камня, борьба и многое другое. Побеждает сильнейший!

Помимо спортивной и культурной части программы есть и такое направление, как стрижка баранов. А еще конкурс «Красавица Ёрдынских игр» - девушки борются за титул первой красавицы. Но не столь внешность важна в этом конкурсе, как гармония и внутренняя красота и, конечно, победительница должна знать свой родной язык, уметь петь и танцевать. А главным событием на играх выступает грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор вокруг священной горы.

Международный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры» возрожден и проводится в Иркутской области с 2000 года. Считается, что это своеобразные Олимпийские игры народов Центральной Азии, где встречаются более десяти тысяч человек из разных регионов России и других стран.