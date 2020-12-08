Четыре села в Тайшетском районе остались без электричества из-за аварии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утро 8 декабря для жителей четырех сел в Тайшетском районе Приангарья началось с того, что в домах пропало электричество. Как стало известно "КП"-Иркутск, отключение света аварийное, оно затронуло населенные пункты Талая, Соляная, Сереброво и Георгиевка.
- На месте работает восстановительная бригада Западных электрических сетей, - сообщается в аккаунте "Свет 38" во "ВКонтакте". - Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 14 часов.
Так что пока местным жителям придется потерпеть неудобства.
Кроме того, в нескольких СНТ на Мельничной Пади 8 декабря до обеда отключен свет из-за вынужденного ремонта линий электропередач.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Хочу подарить им тепло!»: 81-летняя сибирячка вяжет варежки для медиков ковидного госпиталя
Валентина Сухачева из Братска завела добрую традицию мастерить теплые вещи для сибиряков больше 20 лет назад (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08