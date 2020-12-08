Четыре села в Тайшетском районе остались без электричества из-за аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро 8 декабря для жителей четырех сел в Тайшетском районе Приангарья началось с того, что в домах пропало электричество. Как стало известно "КП"-Иркутск, отключение света аварийное, оно затронуло населенные пункты Талая, Соляная, Сереброво и Георгиевка.

- На месте работает восстановительная бригада Западных электрических сетей, - сообщается в аккаунте "Свет 38" во "ВКонтакте". - Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 14 часов.

Так что пока местным жителям придется потерпеть неудобства.

Кроме того, в нескольких СНТ на Мельничной Пади 8 декабря до обеда отключен свет из-за вынужденного ремонта линий электропередач.

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