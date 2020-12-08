Фасады зданий в Иркутске украсят репродукции картин известных художников. Фото: администрация Иркутск

Вскоре, прогуливаясь по улицам исторического центра Иркутска, горожане будут чувствовать себя как в музее. Дело в том, что в нашем городе реализуется уникальный социально-значимый проект «Музей на улицах города».

Его суть в том, что фасады центральных зданий украсят репродукции картин местных художников. Открытие проекта уже состоялось на улице Российская, 27, где на фасаде дома появилась работа членов иркутского отделения Союза художников России Регины Присяжниковой и Сергея Юдина. А также на улице Богдана Хмельницкого, 4, где теперь красуется работа живописца, заслуженного художника России, Геннадия Шихалева.

- Следующий шаг – микрорайоны, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - . Возможно, первыми станут здания школ, библиотек. В год 360-летия Иркутска это будет ярким, запоминающимся событием для горожан. Проект еще раз доказывает, что Иркутск – по-настоящему культурный город.

Добавим, что проект стартовал в Иркутске в мае 2016 года. 19 работ художников разместили на улицах Сухэ-Батора, Богдана Хмельницкого, Ленина, Марата, Российская, Седова, пер. Мопра.