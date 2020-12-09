Москва вновь подарила Иркутску трамваи

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Уже в третий раз Иркутск получил московские трамваи. На днях в город прибыли пять машин, а в течение двух недель трампарк пополнится еще пятью единицами электротранспорта.

И.о. заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Владимир Преловский, отметил, что все вагоны находятся в хорошем состоянии. Город их не закупает - оплачивается только доставка.

- Мы получаем современные машины, которые, по сравнению с работающими сегодня в городе трамваями, экономят до 30 % электроэнергии, - сказал Владимир Преловский.

Как пояснил директор муниципального предприятия «ИркутскГортранс» Андрей Маковецкий, вагоны оборудованы электронной системой управления, видеонаблюдением и климат-контролем, асинхронными тяговыми электродвигателями, которые обеспечивают плавный разгон. Также в салонах установлены антивандальные сиденья, а полы имеют противоскользящий эффект. – Вагоны пройдут комплексный технический осмотр. Затем мы проведем настройку всех систем, оформим салоны, - сообщил Андрей Маковецкий.

После всех необходимых процедур машины обкатают без пассажиров. Планируется, что новые трамваи выйдут на линии до Нового года.

Владимир Преловский отметил, что в 2021 году работа по обновлению городского транспортного парка будет продолжена. В частности, запланировано приобретение низкозольных автобусов средней вместимости.