В многоэтажке, горевшей в Иркутске летом, вновь нашли нарушения пожарной безопасности

Пожар на крыше дома произошел летом, но нарушения пожарной безопасности до сих пор не устранили. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 20-этажном доме в ЖК "Сантоки", который горел в Иркутске в июле этого года, специалисты устроили внеплановую проверку и снова нашли нарушения требований пожарной безопасности. После ЧП, когда полыхала крыша здания в блок-секции, управляющая компания должна была навести порядок. Но нарушения остались.

- Это неисправность систем противопожарной защиты, ненадлежащее содержание путей эвакуации и средств пожаротушения, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Артем Отришко. - Для их устранения не требуется изменения конструктивных особенностей здания и значительных материальных затрат. Это нарушения организационного характера.

Как стало известно "КП"-Иркутск, управляющей компании грозит административная ответственность. И, конечно, понадобится устранить нарушения.

А еще специалисты выяснили, что в доме меняли планировку, не согласовав с проектной документацией.