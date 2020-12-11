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Общество

В многоэтажке, горевшей в Иркутске летом, вновь нашли нарушения пожарной безопасности

Напомним, в июле произошел пожар на крыше 20-этажного дома в ЖК "Сантоки"
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Пожар на крыше дома произошел летом, но нарушения пожарной безопасности до сих пор не устранили.

Пожар на крыше дома произошел летом, но нарушения пожарной безопасности до сих пор не устранили.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 20-этажном доме в ЖК "Сантоки", который горел в Иркутске в июле этого года, специалисты устроили внеплановую проверку и снова нашли нарушения требований пожарной безопасности. После ЧП, когда полыхала крыша здания в блок-секции, управляющая компания должна была навести порядок. Но нарушения остались.

- Это неисправность систем противопожарной защиты, ненадлежащее содержание путей эвакуации и средств пожаротушения, - сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Артем Отришко. - Для их устранения не требуется изменения конструктивных особенностей здания и значительных материальных затрат. Это нарушения организационного характера.

Как стало известно "КП"-Иркутск, управляющей компании грозит административная ответственность. И, конечно, понадобится устранить нарушения.

А еще специалисты выяснили, что в доме меняли планировку, не согласовав с проектной документацией.