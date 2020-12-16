Как жители Иркутской области относятся к представителям разных национальностей

Стали известны результаты социологического исследования «Выявление уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Иркутской области».

Его цель: изучить ситуацию в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Иркутской области; оценить эффективность мер по укреплению гражданского единства многонационального народа, проживающего в регионе, а также социальное самочувствие, национальное самосознание.

В итоге выяснилось, что доля жителей Иркутской области, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан РФ составила 72,5%. Уровень общероссийской гражданской идентичности достиг 96,5%.

Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан оценивается в 94%, а доля тех, кто не испытывает негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Иркутской области – в 67,8 %.

Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.