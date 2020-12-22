Сибиряк, разместивший интимные фото своей бывшей возлюбленной в соцсетях, услышал приговор суда Фото: Олег УКЛАДОВ

После расставания со своей девушкой, 23-летний житель Северобайкальска, не стал сохранять с ней дружеские отношения. Он нашел в телефоне интимные фотографии бывшей возлюбленной, которые она отправляла ему, когда они встречались. После чего, решил представить пикантные снимки на всеобщее обозрение. 29 июля 2020 года он создал в соцсети аккаунт от имени бывшей, и опубликовал 12 фото.

Девушка узнала, что ее прелести увидел весь город, и пошла писать заявление в полицию. Автора постов вычислили быстро. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». На днях он услышал приговор суда.

- Он приговорен к исправительным работам на 6 месяцев с удержанием 15 % заработка в доход государства условно, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России с испытательным сроком 1 год.

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