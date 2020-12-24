- Помогите, у меня айфон украли! – обратился в полицию иркутянин. – Я ж его за 120 тысяч рублей брал!Как стало известно КП-Иркутск, дорогостоящий телефон был украден у сибиряка в здании аэровокзала внутренних авиалиний иркутского аэропорта. Транспортные полицейские тут же приступили к расследованию, и оно дало результаты. Подозреваемый был найден.- Им оказался неоднократно судимый 40-летний житель Иркутского района, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.Айфон мужчина сдал в ломбард, деньги потратил по своему усмотрению. Конечно, краденную вещь полицейские из скупки изъяли.- Дорогостоящий телефон вернут владельцу, - отметили в транспортной полиции.А подозреваемому предстоит ответить за свои действия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Читайте также:Автомобилист сбил женщину на пешеходном переходе в Ангарске и скрылся. Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08