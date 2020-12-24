Пробки в Иркутске вечером 24 декабря оцениваются сервисом Яндекс.Пробки в 7-8 баллов. Отмечается, что загруженность улиц Трактовая и Олега Кошевого значительно выше, чем обычно вечером в четверг.На некоторых дорогах областного центра заторы образовались из-за ДТП. Их, кстати, на карте города вечером 24 числа аж четыре штуки. Пробки из-за аварий образовались на улице Генерала Доватора, на улице Боткина и Иркутном мосту, на подъездных путях к Академическому мосту на левом берегу Ангары, на улице Советской недалеко от пересечения с улицей Красноярской.«В Иркутске 7 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг», - отмечает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час, и к 21 часу достигнут 2 баллов».Стоит отметить, что сегодня утром дороги Иркутска также были частично парализованы из-за пяти дорожно-транспортных происшествий.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08