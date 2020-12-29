В Иркутской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 263 человека. Таким образом, за все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 40 259 инфицированных. По состоянию на 29 декабря госпитализировано 2 982 сибиряка. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Приангарья.Увы, но за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 13 пациентов. В общей сложности в регионе 1312 умерших от ковида. Еще 184 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил 3 человека.Есть и хорошие новости. Опасную болезнь победили еще 328 жителей Иркутской области. Число выздоровевших - 35 205.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работают торговые центры и кинотеатры в новогодние праздники 2021 в Иркутске (Подробности)«Чтобы не мерзли на остановках»: сварщик из Братска бесплатно подвозит пенсионеров на своем автомобиле (Подробности)