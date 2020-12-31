Жители Иркутской области продолжают принимать поздравления с Новым годом от первых лиц региона. Подвел итоги непростого 2020-го и пожелал успехов сибирякам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава Приангарья отметил, что несмотря на сложности, каждый из нас вспомнит немало светлых и радостных моментов уходящего года.- Испытания, которые принес нам этот год имели и обратную сторону, - отметил Игорь Кобзев. – Сколько ярких качеств проявили жители нашей области! Врачи и все работники здравоохранения, которые приняли на себя основной удар пандемии и достойно справились с многократно возросшими нагрузками. Тысячи волонтеров пришли на помощь медикам, старикам, одиноким людям и всем, кому эта помощь действительно была нужна. Учителя, мужественно перешедшие на дистанционную форму обучения. Я хочу пожелать каждому из вас мира, здоровья, хороших и благородных замыслов и их реализации в наступающем году, и, действительно, как можно больше светлых моментов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравление мэра Иркутска Руслана Болотова с Новым 2021 годом (Подробности)Поздравление председателя Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова с Новым 2021 годом (Подробности)