Мусор в Иркутской области вывозится с задержкой. Причина - аномально холодная погода, которая вот уже как несколько дней сковала наш регион. Сегодня, 2 января, например, дневные показатели в Иркутске будут на 7-9 градусов ниже климатической нормы. Как отмечают специалисты, холодов не выдерживает техника.«В связи наступившими в Иркутской области сильными морозами, гидравлическое оборудование мусоровозов выходит из строя, что приводит к вынужденному ремонту машин, и, как следствие — к срыву графика вывоза ТКО», - сообщил региональный оператор.При этом вывоз коммунальных отходов продолжается по мере возможности автопарка. Специалисты стараются оперативно устранять поломки.Читайте также:Стало известно, кто имеет право на льготный проезд в электричках Иркутской области с 1 января 2021. Заключен договор на на льготный проезд в электричках Иркутской области с 1 января 2021 года (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08