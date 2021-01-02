Год только начался, а сводки правоохранительных органов уже пополняются трагедиями. За два дня 2021 года в регионе произошло уже 49 пожаров. В огне погибли 5 человек.«Пожары произошли в Иркутском, Куйтунском районах и городе Иркутске», - отмечают сотрудники СУ СК России по Иркутской обалсти. – «По данным фактам следственными отделами Следственного управления по Иркутской области организованы доследственные проверки».Следователям предстоит выяснить, были ли это несчастные случаи или же в смертельных пожарах есть признаки преступлений. Так один мужчина умер в загоревшемся деревянном доме на улице Захарова в Иркутске, два человека погибли утром 2 января в деревне Столбова, еще двое – в поселке Игнино и в деревне Красный Яр.Читайте также:Сотрудники полиции в Тайшете спасли из пожара пожилую женщину. Они зашли в горящий дом (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08