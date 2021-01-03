С начала нового 2021 года в Иркутской области на пожарах погибли уже семеро. Еще вчера пожарные сообщали только о пяти жертвах стихии, за минувшие сутки огонь стал причиной смерти еще двух сибиряков.Один из них – молодой мужчина 1994 года рождения – был найден мертвым во время ликвидации пожара в сторожке в городе Ангарске.- Сообщение о пожаре в сторожке поступило 2 января в 15.10, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – К моменту приезда пожарных здание в 126 квадратных метро было охвачено огнем полностью. В 15.24 пожар был ликвидирован.Еще одного сгоревшего нашли в бане в деревне Старошелехова Тайшетского района. Когда на вызов очевидцев приехали спасатели, уже обрушился потолок.- Под завалами строительных конструкций на полу в предбаннике во время тушения был обнаружен погибший, личность и социальное положение которого устанавливаются, - отметили в МЧС Приангарья.По обоим случаям сейчас проводятся проверки. Эксперты и дознаватели выясняют причины возгораний, был ли это несчастный случай или есть следы преступлений.Читайте также:Житель Иркутска погиб на пожаре в доме на улице Захарова. Трех человек удалось спасти (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08