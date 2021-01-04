Сегодня, 4 января, автокатастрофа в поселке Листвянка унесли жизнь 45-летнего мужчины. Во время ДТП он находился за рулем иномарки «Хонда». Примерно в 11.00 его автомобиль столкнулся с «Мазда СХ-7», «Хонда» опрокинулась и улетела в кювет.- Мужчина скончался на месте до приезда медиков, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Также госпитализирован в медицинское учреждение пассажир «Мазды».На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД «Иркутское». Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося: из-за чего машины столкнулись, что послужило причиной трагедии, есть ли виновные. Напомним, что это не первое ДТП со смертельным исходом, зарегистрированное за последние дни, 3 января на 82 километре Култукского тракта в аварии погибли отец и его шестилетняя дочь.Читайте также:Полицейские спасли охотников, машина которых застряла в сугробе в метель. В том районе Иркутской области тогда было -40 градусов (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08