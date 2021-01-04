«Сегодня сходил на рыбалку! К концу рыбалки я понял, что я не ловлю рыбу, а кормлю ее», - шутит в своем аккаунте в Инстаграм глава республики Бурятия Алексей Цыденов. – «Весь улов на фотографии ловили пять человек на восьми лунках. Зато я профессионально позировал».Накануне он опубликовал фотографию с подледной рыбалки, поделился, как проводит новогодние праздники – в родном краю, любуясь красотами Байкала.«Байкал холодный, суровый и красивый! Впрочем, как всегда», - отметил Цыденов.А подписчики и рады такой активности чиновника, в комментариях пишут, что лучше главы у Бурятии еще не было, желают отдохнуть, набраться сил, ведь прошлый год был для республики, да и всей страны – нелегким.Читайте также:Улан-удэнке, на которую напала свора собак, московские врачи провели операцию на глаз. Таня смогла написать на листе бумаги «люблю вас» (подробности)Несколько миллионов рублей украли у инкассаторов в Бурятии. Полицейские Улан-Удэ выясняют все обстоятельства преступления (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08