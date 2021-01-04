Восемь человек находятся в больнице, среди них трое детей в возрасте от полутора до девяти лет, после вчерашней страшной аварии на Культукском тракте. Днем на 82 километре данной автодороги столкнулись две иномарки «Тойота Виш» и «Тойота Камри».От полученных травм до приезда медиков скончались 44-летний мужчина – водитель «Виш» и его шестилетняя девочка, супруга и старший сын в числе тех восьми человек, что сейчас находятся в медучреждениях Иркутска и Слюдянки.«Экипажи ГИБДД, прибывшие на место трагедии, незамедлительно отвезли четверых пострадавших в больницу, оказав им первую помощь», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Еще четверо участков аварии, получивших наиболее серьезные травмы, под наблюдением врачей бригадами скорой помощи доставлены в больницы».Обе машины сейчас помещены на арестплощадку. Причину трагедии выясняют следователи. Начата доследственная проверка.- По одной из версий, погибший водитель по неустановленным пока причинам мог выехать на встречную полосу. Информация об этом сейчас проверяется, - отмечают в полиции.Сотрудники МВД также просят откликнуться свидетелей и очевидцев.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08