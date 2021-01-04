В Иркутской области – морозы. Местами в регионе температура опускалась до -40 градусов, огромную нагрузку испытывают электросети, сибиряки подключают большее количество обогревателей, идет рост числа пожаров, в том числе и за счет коротких замыканий.- С начала года на территории Иркутской области зарегистрировано 83 пожара, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – В них погибли 7 человек, еще двое получили травмы.Как отмечают, спасатели за такой же период в прошлом году было на 13 возгораний меньше. В связи с этим спасатели и полицейские усилили противопожарные патрули.- Ежедневно организуют подворовые обходы, беседуют с жителями, раздают листовки, рассказывают о правилах безопасности взрослым и детям, - рассказали КП-Иркутск сотрудники ГУ МВД Приангарья. - Обходы мест проживания пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей, а также граждан, ведущих асоциальный образ жизни.Читайте также:15 человек спасли иркутские пожарные из горящего многоквартирного дома. Путь к выходу им отрезал едкий дым (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08