Новости о том, что Ангара вышла из берегов и подтопила дорогу к полуострову Варничный в Усолье-Сибирском на днях встревожили многих. Но на утро 7 января ситуация стабилизируется.- В течение суток уровень воды понизился на 28 сантиметров, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. - По состоянию на 7 утра, подтопленных жилых домов нет. В превентивных целях было принято решение о снижении сброса воды на Иркутской ГЭС до 2200 м3/с.Напомним, вода в Ангаре колебалась из-за ледостава. Накануне, 6 января, подтопило 20 огородов в поселке Тельма, что в Усольском районе. Вблизи поселка Усолье-Жилкино уровень воды составлял 16 сантиметров, а подтопление домов грозило только при повышении до 150 сантиметров. Тем не менее, в Тельме, Усолье-Сибирском и Александровском Боханского района ввели режим повышенной готовности. Низины отсыпали, а также организовали пост для контроля уровня воды.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08