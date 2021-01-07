В канун Рождества жители Саянска встретили в городском сквере лесную гостью - рыжую лисичку.- Пришла поздравить с праздниками, - сказал мэр города Олег Боровский, выложивший фотографию рыжей красавицы на своей странице в \\"Фэйсбуке\\".\\"Симпатичная какая\\", \\"Умница какая, красавица\\", \\"Славная лисичка\\" - сибиряки с удовольствием прокомментировали в соцсетях визит рыжей к людям. Ну, потянуло дикого зверька к цивилизации, захотелось прогуляться в сквере - не все ж в тайге прятаться!Кстати, лисы появляются в Саянске не первый раз. Они и раньше изредка совершали вылазки из тайги в город.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Зиму подвезли\\": шимпанзе Лея из иркутской зоогалереи полакомилась снегомМестная знаменитость родом из Африки с любопытством попробовала снежки (подробности)Глава Бурятии Алексей Цыденов в новогодние праздники ловит рыбу на Байкале (подробности)