Неутешительную статистику дают иркутские спасатели. За первую неделю нового 2021 года в Приангарье произошел 151 пожар. Огонь унес жизни 8 человек, 5 получили травмы. 41-му удалось спастись.- За прошедшие сутки в населенных пунктах региона произошло 18 пожаров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пострадавших нет.Добавим, что в Приангарье продолжает действовать особый противопожарный режим. Все пожарно-спасательные подразделения региона работают в режиме повышенной готовности. Инспекторы по пожарному надзору вместе с полицейскими проводят рейды, в том числе по местам хранения и реализации пиротехники. По словам специалистов, основными причинами возникновения пожаров в регионе остаются короткое замыкание электропроводки и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейский в Рождество спас четырех человек на пожаре (Подробности)МЧС: уровень воды в Ангаре вновь понизился, угрозы подтопления нет (Подробности)