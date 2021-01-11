Знаменитый футболист из Иркутска Андрей Ещенко продолжит выступать за самый титулованный российский клуб - московский «Спартак». На днях защитник, которому в феврале исполнится 37 лет, подписал с красно-белыми новый контракт.- Футболист заключил новые трудовые соглашения с клубом до лета 2022 года, - сообщили в пресс-службе «Спартака».Напомним, что Андрей Ещенко играет за красно-белых с лета 2016-го. За это время он провел за москвичей 106 матчей. В 2017 году иркутянин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФутболист Андрей Ещенко о съемках в фильме о себе: «Ни за что бы не хотел быть актером, сниматься с 6 утра до вечера - тяжело» (Подробности)Знаменитый иркутский футболист Андрей Ещенко: «Закончу с футболом и отправлюсь в путешествие по Байкалу и по тайге» (Подробности)Андрей Ещенко: «Когда-нибудь сделаю татуировку в честь Иркутска» (Подробности)