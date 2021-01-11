Количество преступлений, которые были совершены в прошедшие новогодние праздники оказалось самым низким за последние 7 лет. Такие выводы сделали полицейские Приангарья, которые круглосуточно работали все каникулы.- Всего, на пульты дежурных частей региона поступило 12 тысяч сообщений о различных происшествиях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За выходные полицейским удалось спасти 9 человек. На треть сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, вдвое меньше совершено грабежей и квартирных краж.А вот обстановка на дорогах Приангарья по-прежнему оставалась и продолжает оставаться сложной. С начала года в ДТП погибли 12 человек, еще 61 получил повреждения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолицейский в Рождество спас четырех человек на пожаре (Подробности)Полицейские спасли сибиряков, у которых сломался автомобиль в 40-градусный мороз (Подробности)