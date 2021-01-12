Одни из лучших ледовых скульпторов России работают в иркутских театрах. Это показал прошедший в Екатеринбурге фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». На нем художник-декоратор Иркутского драматического театра и механик-конструктор кукол Иркутского театра «Аистенок» Елена и Игорь Зуевы заняли призовое место.Семейная пара вырезали, как и еще 26 команд у Храма-Памятника на Крови, композицию изо льда. Зуевы выбрали эскиз к сказке «Василиса Прекрасная». Для композиции им потребовались два блока общим весом 360 кг.«Сначала с помощью подъемного крана из ледяных блоков мы строили основание для будущей скульптуры», - поделилась с пресс-службой Иркутского драматического театра Елена Зуева. – «Склеивали их водой, затем тоже с помощью воды на ледяную стену приклеивали отрисованные эскизы и уже по ним резали скульптуры».Работать приходилось при -18 градусов, вырезанный шедевр получился высотой 3 метра. Изобразили скульпторы красного всадника с огненным факелом и вещих птиц с человеческим лицом. Жюри по достоинству оценили работу и присудили третье место.