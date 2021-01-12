- Они сами позвонили спасателям БПСО 12 января в 16.00, - рассказывают о произошедшем в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Сказали, что мотоцикл ушел на дно в районе мыса Зундук.Глубина там метров 50, толщина льда всего 2-3 сантиметра. Выехавшие на место спасатели не нашли попавших в трудную ситуацию мотоциклистов. Найти одного из них удалось около восьми вечера. Большое счастье, он жив. Поиски второго продолжаются.Спасатели в который раз предупреждают о том, что ледовая обстановка на Байкале не устойчивая и толщина льда в большинстве районов опасна для выхода на него. Провалиться можно даже без тяжелой техники, как накануне это случилось с конькобежцем вблизи Ольхона. Иркутянин катался на коньках и угодил в промоину.Читайте также:Внедорожник с туристами из Орла провалился под лед на Байкале (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08