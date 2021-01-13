В Иркутской области накануне стали доступны для проезда два ледовые переправы. Первая из них - на реке Лена вблизи поселка Алексеевск в Киренском районе – протяженностью 500 метров.- Проезд по ней доступен для транспорта весом не более 10 тонн, - сообщили в Дорожной службе Иркутской области.Вторая ледяная дорога длиной полтора километра проходит по реке Витим в Мамско-Чуйском районе Приангарья. Найти ее можно на автодороге Тетеринск-Витимский, а именно на участке пути Мама-Тетеринск. Она также не предназначена для большегрузов, выдержит максимум автомобиль в 10 тонн.Читайте также:Внедорожник с туристами из Орла провалился под лед на Байкале. Водителю и пассажирам удалось спастись (подробности)Дальнобойщику из Ростова, застрявшему в мороз на трассе, не дали замерзнуть пожарные. Они вместе с сотрудниками ГИБДД из Иркутской области пять суток помогали водителю (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08