Серьезная авария произошла днем, 13 января в Ангарске. На улице Новокшонова, в районе поликлиники водитель маршрутного автобуса КАВЗ, не успел затормозить перед 34-летним мужчиной, который переходил дорогу в неположенном месте, и сбил его.- С различными травмами пострадавший доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В салоне автобуса находился один пассажир и водитель, за медицинской помощью они не обращались.Все подробности ДТП на месте выясняют полицейские. Инспекторы ГИБДД призывают пешеходов переходить проезжую часть только по «зебре» или светофору.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТаксист лишился 20 000 рублей, поверив, что повезет иностранного чиновника без наличных денег (Подробности)Нашли пока только одного: мотоцикл с двумя мужчинами провалился под лед на Байкале (Подробности)