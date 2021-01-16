Такое бывает не только весной, когда в горах тает снег или летом после сильных дождей, но и зимой. В этот раз большая вода подтопила несколько домов в Листвянке. Весь день 14 сотрудников МЧС провели в поселке на побережье Байкала. Но не затем, чтобы отдохнуть. Они взяли бензопилы в руки и расчистили от \\"лишнего\\" льда 80 метров русла местной реки Крестовка . Об опасности ситуации заявлял глава региона.\\"Вода угрожает семи жилым домам. Участки уже подтоплены. Местные река и ручей вышли из берегов. Ввели режим повышенной готовности. Организовали патрули вдоль русла. Нужно контролировать появление новых разливов. В опасной зоне проживает 25 человек, оповестили всех. Подготовили пункт временного размещения\\", - отметил Игорь Кобзев в своем аккаунте в Инстаграм.Наледь на реке Крестовка. уточняют спасатели, образовалась из-за разрушения льда в верховьях- Спасатели бензопилами пропилили лед от берега Байкала вверх по течению Крестовки, расчистив русло протяженностью 80 метров, до места выхода наледи. Таким образом было убрано около 50 кубометров льда, - рассказывают подробности в ГУ МЧС региона.Сейчас домам ничто не угрожает.