Стало известно, на сколько подорожала аренда квартир в Иркутске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Съемное жилье иркутянам тоже стало обходиться дороже. По данным портала «Мир квартир», за прошлый год в Иркутске сильнее всего подорожала аренда трехкомнатных квартир - на 25,8%. Снять такое жилье, в среднем, стоит 24819 рублей в месяц. За проживание в двушке попросят около 19062 рублей, а в однокомнатной квартире - 14101 рублей.

Однако эксперты говорят, что в 2021-м аренда может подешеветь (и во многих городах это уже происходит). Почему? Падает спрос, поскольку люди обзаводятся собственными квартирами. Влияет и удаленка: если нет нужды жить в центре города, поближе к офису, то и снимать там жилье не обязательно. Как вариант - перебраться на окраину, где дешевле, или вообще за город. Соответственно, собственники вынуждены снижать цены, чтобы жилье не пустовало.