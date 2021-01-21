Сразу две обезьянки-мармозетки родились в зоопарке Иркутска. Фото: Иркутская зоогалерея

- Барни и Паулина стали родителями впервые, но ведут себя с новорожденными настолько уверенно, что производят впечатление опытной многодетной пары, - делятся радостной новостью о прибавлении в семействе обезьян-мармозеток сотрудники Дома природы в Иркутске.

Они уверяют, такого в столице Приангарья еще никогда не было. Малыши стали подарком на Старый Новый год. Отроду им сейчас – неделька. Семь дней не сообщали об их рождении – боялись, вдруг, что пойдет не так. Кстати, роды прошли без осложнений, вмешательства человека не потребовалось. Да и с родительскими обязанностями мармозетки справляются на ура, смотря на них, ветеринары облегченно вздыхают.

- То, что у них сохранились природные инстинкты, очень хорошо, - говорит координатор зоопарка Людмила Ивушкина. - Если бы они не справлялись со своими обязанностями, нам пришлось бы нелегко. Таких крошек выкормить искусственно очень сложно.

Маскировка потрясающая! Фото: Иркутская зоогалерея

Убирать из экспозиции Дома природы маленьких обезьянок не стали – к людям они привыкли, их это не тревожит - и посетители уже во всю наблюдают за разросшимся семейством. Правда, чтобы разглядеть малышей понадобиться время – маскировка у них потрясающая, так как новорожденные все время проводят на спине у родителей – у папы и мамы по очереди. Причем, чаще у папы. К маме ходят только покушать. Все, как в природе.

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