Охотник из Усть-Илимска застрелил приятеля, перепутав его с лосем Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Усть-Илимске перед судом предстанет 56-летний охотник, который 19 сентября 2020 года случайно подстрелил своего 51-летнего приятеля во время промысла в лесу Бадарминской магистрали. От полученных травм тот скончался на месте.

Итак, на допросе стрелок рассказал следователям, что просто перепутал человека со зверем. Перед трагедией вместе с товарищем он охотился на лося в темное время суток. Находясь на приличном расстоянии друг от друга, он увидел в тепловизоре объект, и, будучи уверенным, что это лось - подстрелил его.

- После проверки выяснилось, что охота была законной, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Разрешение на оружие у мужчин было.

Расследование этого дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», завершено и передано в суд.

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