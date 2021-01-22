За сутки 13 жителей Иркутской области отдали деньги мошенникам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области все больше жертв дистанционных мошенников. Только за последние сутки на удочку аферистов попали 13 жителей региона. 11 из них лишились сбережений при покупке и продаже товаров в Интернете. Практически все обманутые живут в Иркутске и лишь по одному в Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске.

- Одни вносили предоплату за покупку автомобиля, трактора, снегохода, другие за посудомоечные и стиральные машины, а также авиабилеты и другие вещи, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще напоминают, как вычислить мошенника. Аферист всегда объявляет цену ниже рыночной либо делает ее максимально привлекательной в сравнении с аналогичными товарами. Еще он требует внести предоплату. Кроме этого, преступники просят сообщить данные сведения о банковской карты и, получив коды, приходящие владельцу по смс, дистанционно списывают деньги.

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