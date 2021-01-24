Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке

Братский саночник завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Инсбруке. Фото: федерация санного спорта России.

Две медали за два дня! Саночник из Братска Семен Павличенко, 24 января завоевал золото в спринте на восьмом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. 29-летний сибиряк показал результат в 32,341 секунды. Серебро в заезде завоевал итальянец Кевин Фишналлер, отставший от россиянина на 0,080 секунды. Бронза у немца Феликса Лоха (+0,087). Еще один россиянин Роман Репилов финишировал седьмым.

Напомним, 23 января Семен Павличенко взял серебро в одиночной гонке, обойдя немца Феликсу Лоху. Бронза досталась еще одному немцу Йоханнесу Людвигу. Кроме этого, 10 января братчанин взял золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.