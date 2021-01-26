Сауны, солярии и СПА-салоны в Иркутской области вновь работают без ограничений по времени Фото: Иван ВИСЛОВ

Ограничения, введенные осенью 2020-го в Иркутской области из-за коронавируса, постепенно снимаются. В указ губернатора внесены изменения.

- С 25 января 2021 года отменены ограничения по времени работы саун, соляриев и СПА-салонов, - рассказали в Службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

Напомним, ранее эти заведения могли работать лишь до 23 часов.

Как уже сообщал сайт irk.kp.ru, в Иркутской области вновь открываются театры. На вынужденных "каникулах" из-за пандемии они находились 10 месяцев. Но ближайшее время артисты будут выходить на сцену перед залом, заполненным лишь на 25%.

Тем временем, в регионе 47612 официально зарегистрированных заражений коронавирусом. Больше 42 тысяч пациентов уже побороли болезнь. За сутки отмечено 259 новых случаев заболевания COVID-19.

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