Пробки в 9 баллов сковали Иркутск вечером, 26 января. Фото: Яндекс

Который день подряд иркутяне добираются до дома с трудом. Пробки в 9 баллов сковали Иркутск.

«В Иркутске 9 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в вторник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов».

К тому же Яндекс зафиксировал необычно сложную пробку от улицы Старо-Кузьмихинская, по плотине ГЭС, далее по Ширямова и до самой Депутатской – все 3.5 километра раскрашены на картах темно-красным цветом, движение транспорта здесь крайне медленное. Сообщается, что обычно этот участок можно было проехать за 7 минут, сегодня же придется потратить около получаса.

Следующая сложная ситуация – на подъезде к Иркутному мосту, затор начинается в районе станции «Военный городок» на улице Трактовой, дело усугубляется ДТП в районе остановки общественного транспорта «Иркутный мост». Еще одна авария есть на улице Аргунова, но там серьезных заторов оно не вызвало.

Пробки в Иркутске также зафиксированы в центре города, практически все артерии города – расцвечены красным.

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