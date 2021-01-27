Эксперт объяснил, когда неприлично отправлять голосовое сообщение Фото: Александр ГЛУЗ

В наши дни в соцсетях и мессенджерах общаются по любым вопросам - и по личным, и по рабочим. Чтобы сэкономить время и не строчить большое текстовое сообщение, многие любят отправлять голосовые записи. А вот получать и слушать их нравится далеко не всем. Как не поставить себя и собеседника в неловкое положение, сайту NEWS.ru пояснила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

- Необходимо сначала узнать у собеседника, как он относится к голосовым сообщениям, и попросить разрешения на их отправку. Во всех остальных случаях это считается моветоном, - отметила эксперт.

Все-таки в текстовых сообщениях люди стараются выразить мысль лаконичнее, а в аудио могут, что называется, растекаться мыслью по древу. Тратить время, чтобы прослушать пространные речи, тем более, если под рукой нет наушников, получателю голосового сообщения захочется едва ли.