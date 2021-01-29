Предприниматель из Китая пытался откупиться от иркутского полицейского взяткой в 200 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Крупный склад с контрафактными электроинструментами, которые были маркированы серийными номерами и бирками известных производителей, иркутские полицейские выявили во время рейда в Ленинском районе города. 23-летний арендатор склада, чтобы избежать проверки, подошел к полицейскому и попытался передать ему 200 тысяч рублей. Сотрудник отказался от взятки и сразу сообщил об этом своему руководству.

- Предпринимателя задержали и доставили в отдел, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере».

Бизнесмена заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом шестидесятикратной суммы взятки.

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