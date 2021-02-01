Погода в Иркутске: 1 февраля 2021 - самое холодное за 15 лет наблюдений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 1 февраля. Утром столбики уличных термометров показывают в областном центре -38. Как сообщает Яндекс, это на 22 градуса ниже климатической нормы. Ожидается, что днем потеплеет совсем немного.

- Сегодня будет самое холодное 1 февраля за 15 лет наблюдений, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что термометр покажет – 33, что на 11 градусов ниже климатической нормы.

Переменный ветер днем в Иркутске не будет сильным, сейчас скорость воздуха до 2 м/с, возможно усиление до 5. Влажность пониженная, около 63%. Атмосферное давление 1 февраля – 734 миллиметра ртутного столба – для данного времени года оно высокое.

Самое холодное 1 февраля в Иркутске было в 2006 году, тогда температура воздуха была -41 градус, а самое теплое случилось уже на следующий год - сибиряки тогда радовались - всего -2.

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