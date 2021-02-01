Транспорт в Иркутске встал в 9-балльные пробки утром 1 февраля. Фото: Яндекс.Пробки

В такой мороз – сегодня, самое холодное 1 февраля в Иркутске за 15 лет наблюдений, машины у горожан не подвели, завелись. Об этом явно свидетельствуют образовавшиеся утром пробки в Иркутске. Яндекс оценивает их в 9 баллов.

«Пробки в Иркутске 1 февраля утром 9 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщает Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 5 баллов».

На дорогах города этим утром 2 ДТП и оба они собрали пробку. Одно – на пути к Глазковскому мосту, второе – на Академическом. На Иннокентьевской переправе и Иркутном мосту также затруднено движение. Более-менее свободно на плотине ГЭС. Однако подъездные пути к ней также расцвечены красным на картах Яндекса.

«Стоят» улицы Рабочего Штаба, часть Депутатской, Профсоюзная, Гоголя, Пушкина.

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