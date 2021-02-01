Антитела к коронавирусу имеют 25,9% жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области завершился третий этап исследования населения региона на коллективный иммунитет к коронавирусу. По его итогам, выяснилось, что 25,9% жителей Приангарья имеют антитела к COVID-19. Тестирование проходило в середине декабря 2020-го.

- Всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 48 931 случай коронавируса, - сообщили в оперштабе правительства Иркутской области. - Сейчас на лечении 1870 человек. С симптомами внебольничной пневмонии заболевание протекает у 6,2% пациентов, у 87,2% человек ОРВИ, бессимптомное течение - у 6,6% заболевших.

В то же время сейчас в регионе наблюдается снижение случаев внебольничных пневмоний. Максимальное количество за прошлую неделю - 163 случая заболевания в день. Но, этот показатель почти в два раза выше средних многолетних значений.

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