Подозреваемого в даче взятки полицейскому посадили под домашний арест в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ

Посадили под домашний арест. Такая мера пресечения накануне была назначена мужчине, подозреваемому в даче взятки сотруднику транспортной полиции. По версии следствия, 37-летний житель Иркутска 2 февраля передал полицейскому крупную сумму – 500 тысяч рублей, чтобы тот посодействовал – помог избавить от уголовной ответственности его родственницу, которую подозревают в причастности к контрабанде леса. Сразу после случившегося мужчину задержали. Сейчас он сам стал фигурантом уголовного дела, началось расследование преступления по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере».

- За совершение коррупционного преступления действующим уголовным законодательством предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Читайте также:

Предприниматель из Иркутска, убивший приятеля из-за 7 миллионов рублей, приговорен к 19 годам заключения (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08