Двое 13-летних детей пропали без вести в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

О пропаже 13-летних Данилы Трухан и Киры Закировой из Иркутска, полицейским сообщили их взволнованные родители. Они рассказали, что 9 февраля, около 16 часов ребята ушли из школы №55 микрорайона Университетский и домой не вернулись. Никто из родных и друзей не знают, где они могут находиться.

В соцсетях сообщают, что последний раз пропавших детей видели 9 февраля, около 17 часов. Девочка одета в розовую шапку, серый пуховик, черные ботинки. Мальчик одет в черный длинный пуховик, черные валенки и серую шапку.

- Всех, кто что-либо знающих о возможном местонахождении детей, просьба сообщить в полицию, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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