Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск лидируют по суточному приросту заболевших COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области достигло 51 521. За минувшие сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился у 258 человек. Госпитализация потребовалась тринадцати заболевшим.

- Самое большое число зараженных за последние 24 часа зарегистрировано в Иркутске – 66, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу. – Всего в областном центре COVID-19 выявили у 18 307 жителей.

На втором месте – Ангарск и 32 зараженных новой коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии – 4792. В Усть-Илимске за предыдущие сутки заболел 31 сибиряк, всего 3179.

Эти три города и являются лидерами среди городов региона по числу заболевших с начала распространения инфекции в Приангарье. Хотя, как накануне сообщила зампред правительства Иркутской области, в перерасчете на сто тысяч населения ситуация не критичная. Гораздо сложнее обстоит дело с заболеваемостью в Бодайбо, на Ольхоне и в Маме.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 февраля. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья

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