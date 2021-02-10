Полицейские во время рейда выявили 40 нелегальных мигрантов под Иркутском Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутские полицейские вместе с бойцами «Гром» провели рейд по выявлению мигрантов, которые находятся в Приангарье незаконно. В одном из тепличных комплексов в пригороде Иркутска и нескольких кафе национальной кухни сыщики нашли 40 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Одни трудились в городе без разрешительных документов, другие незаконно въехали в Россию и представили ложные сведения.

- Составлено 49 административных протоколов, как на самих иностранцев, так и на их работодателя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Уже известно, что вскоре 11 человек из 40 будут выдворены за пределы страны. Материалы для этого уже направлены в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшая 8-летняя школьница семь часов просидела в застрявшем лифте в Иркутске (Подробности)

Сибирский Чичиков оформил на "мертвые души" 600 кредитных карт и похитил 58 миллионов рублей (Подробности)