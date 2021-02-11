Региональный совет мэров возобновили в Иркутской области. Фото: пресс-служба Правительства Иркутской области

В региональный совет входят главы всех 42 муниципальных образований Приангарья. Во время заседаний все 42 мэра встречаются с губернатором Иркутской области для обсуждения проблем, решения задач.

- Это хорошая площадка, где непосредственно с мест можно получить вопросы, которые не должным образом проработаны на областном и федеральном уровне, рассказал пресс-службе правительства региона глава Приангарья Игорь Кобзев.

Накануне прошло уже первое заседание. Обсуждали возможность объединения районных центров и небольших муниципальных образований в округа. Пример Ангарского городского округа, вместивший в себя Ангарск, Мегетское, Одинское и Савватеевское МО, показателен – ускорилось решение проблем, устранено некачественное взаимодействие между аппаратами администраций. Решение о переходе на такую систему - останется за жителями

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