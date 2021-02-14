Парковку на улице Марата запретят с 16 февраля в Иркутске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На улице Марата в Иркутске с 16 февраля запретят парковать автомобили. Запрет будет действовать не на протяжении всей улицы, а только на участке от улицы Свердлова до улицы Горького по направлению движения транспорта, то есть с правой стороны.
- Данные меры необходимы для увеличения пропускной способности транспорта, - сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
Новые правила начнут действовать во вторник, автомобилистов просят быть внимательными, смотреть за дорожными знаками, чтобы не нарушать ПДД.
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