Более 1300 человек остались в морозы без отопления в Усть-Илимском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 15 февраля в рабочем поселке Железнодорожный в Усть-Илимском районе Иркутской области произошло аварийное отключение отопления. Без тепла, по данным МЧС Приангарья, остались 1344 жителя, среди них 110 детей.

- Под отключение попали 28 домов, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. – На месте уже проводятся восстановительные работы.

Над устранением неполадок трудятся 13 специалистов на пяти спецмашинах. Пока о предположительном времени возобновления подачи теплоэнергии не сообщается. По данным портала Гисметео, в поселке Железнодорожный этой ночью было -39, днем ожидается -25.

Кстати, отключения тепла 15 февраля есть и в Иркутске, но они плановые, о них - читайте здесь.

Читайте также:

Зимниада 2021: когда пройдут фестивали ледовых скульптур, гонки на квадроциклах и собачьих упряжках (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08