246 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 15 февраля достигло 52 775. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 246 человек.

Стоит отметить, что большинство из заразившихся уже выздоровели – таковых 48 271 (за сутки +189). В больницах в понедельник остаются 1874 пациента. Еще больше 6500 зараженных лечатся амбулаторно.

В минздраве Иркутской области также рассказали о смерти еще семи подхвативших заразу. С начала распространения в Приангарье коронавируса он стал причиной смерти уже 1792 человека, еще 217 с таким же диагнозом болели и другими тяжелыми болезнями, которые привели к летальному исходу.

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