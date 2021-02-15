Туристов просят не выходить на ледовый маршрут «Ангасолка-Слюдянка» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутские спасатели просят туристов и любителей пеших прогулок воздержаться от выхода на туристский маршрут «Ангасолка-Слюдянка». Несмотря на то, что толщина льда в этом месте варьируется от 15 до 25 сантиметров, ледовое покрытие нестабильно. Оно постоянно двигается, и из-за этого образуются многокилометровые трещины шириной до 2 метров.

- Из-за теплой погоды образуются промоины и участки открытой воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Особо опасны участки льда, покрытые снегом, так как под ними и появляются промоины, трещины и открытая вода.

Добавим, что спасатели ежедневно патрулируют ледовый маршрут «Ангасолка-Слюдянка». Чтобы избежать трагических случаев, в МЧС рекомендуют отказаться от проведения массовых мероприятий на льду и пеших переходов.

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