Полицейские спасли прохожих от разъяренной собаки в Усть-Куте Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что крупный алабай целый день держит в страхе жителей одной из улиц Усть-Кута, бросается на прохожих и кусает их, сообщили в полицию очевидцы. Вскоре на место приехали Госавтоинспекторы. Когда они попробовали подойти к псу, тот накинулся и на них. Полицейским пришлось выстрелить из табельного оружия, чтобы обезвредить агрессивное животное.

- Никто из прохожих не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оружие полицейские применили правомерно.

Сейчас выясняется был ли у собаки хозяин. Напомним, в декабре и январе волна нападений бродячих псов произошла в соседней Бурятии. Сначала свора псов искусала 20-летнюю девушку, а через месяц почти в том же районе собаки напали на 11-летнего мальчика.

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